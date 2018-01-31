13-летнего подростка избил пьяный мужчина в Воронежской области

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Пьяный мужчина напал на 13-летнего подростка и жестоко избил его. Инцидент произошел в Воронежской области.

В отношении 46-летнего жителя Нижнедевицкого района возбуждено уголовное дело за невыполнение им родительских обязанностей. В ходе следствия стало известно, что он злоупотреблял спиртными напитками, был безработным. Своего 13-летнего сына он постоянно избивал в течение года.

Установлено, что семья прибыла жить в поселок из Воронежа в начале 2017 года. У родителей есть два сына – 13-ти и 4-х лет. Основной кормилицей является мать семейства. Сотрудники полиции выяснили, что женщина не вступалась за сына, чтобы не провоцировать еще большие скандалы. Мать очень боялась, что информация о положении дел у них дома дойдет до органов опеки и детей заберут.

После того, как мальчик попал с побоями в больницу, сотрудники полиции стали разбираться в ситуации. Против жестокого мужчины было возбуждено уголовное дело, ему грозит до трех лет лишения свободы.