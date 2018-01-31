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В Брянске сотрудница детсада украла у ребенка золотую цепочку

Сегодня, 17:14

В Брянске на скамье подсудимых рискует оказаться 33-летняя воспитательница детского сада, подозреваемая в хищении золотой цепочки у ребенка. Предполагаемая злоумышленница призналась в совершении преступления, вернув украшения законной владелице.

Скандальный инцидент в брянском детсаду произошел в начале текущей недели. Во время тихого часа, когда все дети легли спать, 33-летняя воспитательница похитила золотую цепочку у девочки. О пропаже малолетняя потерпевшая рассказала родителям, обратившимся за помощью в правоохранительные органы. В ходе непродолжительных следственных мероприятий стражи порядка вышли на главную подозреваемую.

Провинившаяся воспитательница не стала отпираться, сразу признавшись в проступке и вернув дорогостоящее украшение законной владелице. Возбуждено уголовное дело.


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