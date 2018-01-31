В Красноярске мать отказалась лечить ребенка и он умер

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В Эвенкии мать отказалась лечить своего сына. Это привело к тому, что четырехлетний ребенок умер.

Четырехлетнему ребенку была нужна медицинская помощь, но мать отказалась лечить малыша и увезла его в другой поселок. Сейчас против женщины ведется расследование в отношении недобросовестного выполнения своих обязанностей.

Правоохранители сообщают, что четырехлетнему мальчику была сделана операция на сердце. После лечения в стационаре, ребенка выписали в удовлетворительном состоянии, матери дали рекомендации по дальнейшему лечению. Малышу необходимо было давать препараты, которые разжижают кровь и показывать его специалистам каждые 3-4 дня в поселке Тура.

Несмотря на рекомендации врачей, мать отказалась продолжать дальнейшее лечение и переехала в поселок Эконда, который расположен в 380 километрах от районного центра. После этого ребенок прожил всего четыре дня и умер от внутреннего кровотечения. В ходе следствия установлено, что мать была оповещена медиками о возможной смерти сына, но не приняла необходимых мер.

Прокурора, после выяснения всех обстоятельств дела, вынесла обвинительный приговор и направила дело в Илимпийский суд. Женщину обвиняют в преднамеренном доведении сына до смерти, за что ей грозит тюремный срок до двух лет.