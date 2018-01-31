В Саратовской области школьница на ходу выпала из автобуса

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Уголовное дело было возбуждено против 53-летнего жителя Саратовской области.

По известным данным, в апреле 2017 года водитель пассажирского автобуса начал движение, предварительно не убедившись в том, что все пассажиры вошли в автобус.

Вследствие такой халатности, одиннадцатилетняя девочка была зажата между задними дверьми автобуса. Как только водитель осознал произошедшее, не придумал ничего лучше, чем открыть дверь на ходу автобуса. После чего школьница выпала на дорогу, получив при этом тяжелые травмы, как заверяет судебная экспертиза.