VistaNews.ru


В Саратовской области школьница на ходу выпала из автобуса

Сегодня, 16:52

Уголовное дело было возбуждено против 53-летнего жителя Саратовской области.

По известным данным, в апреле 2017 года водитель пассажирского автобуса начал движение, предварительно не убедившись в том, что все пассажиры вошли в автобус.

Вследствие такой халатности, одиннадцатилетняя девочка была зажата между задними дверьми автобуса. Как только водитель осознал произошедшее, не придумал ничего лучше, чем открыть дверь на ходу автобуса. После чего школьница выпала на дорогу, получив при этом тяжелые травмы, как заверяет судебная экспертиза.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.