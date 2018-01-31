В Омске в квартире у вора было обнаружено тело женщины

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В Омске в квартире вора обнаружили тело женщины. Инцидент имел место по улице Рокоссовского. Жилище принадлежит мужчине, который был доставлен в отделение полицию за кражу колбасы из супермаркета. На данный момент его могут привлечь к ответственности за убийство.

"Как предварительно сообщает следствие, к совершённому преступлению имеет прямое отношение безработный 54-летний владелец квартиры, который в результате распития алкогольных напитков и выслушивания от дамы претензий о несдержанном обещании в предоставлении ей места для проживания, пырнул её ножом", - заявили в омском следственном отделе.

В сторону подозреваемого открыто уголовное производство. Сотрудники полиции занимаются выяснением обстоятельств данного инцидента.