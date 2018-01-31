В Саратове мать заявила в полицию о развращении 17-летней дочери

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30 января в правоохранительные органы Саратова поступило заявление о развращении несовершеннолетней дочери.

Жительница Саратова заявила о растлении своей семнадцатилетней дочери. Женщина обратилась с заявлением в полицию с информацией о том, что мужчина 1988 года рождения по имени Алексей изнасиловал ее семнадцатилетнюю дочь.

После поступившего заявления мужчину задержали. Известно, что ранее он уже был судим за незаконную продажу наркотиков. На данный момент решается вопрос о заключении преступника под стражу.