Житель Бурятии воровал и ел собак односельчан

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В Бурятии задержали мужчину, которого подозревают в хищении собак у местных жителей с целью приготовления их в пищу. По данным правоохранителей, одной из жертв злоумышленника стал 75-летний пенсионер, лишившийся двух псов.

О массовой пропаже собак жители одного из сёл в Закаменском районе республики жаловались уже давно, но поймать вора «на горячем» никому не удавалось. В итоге предполагаемый преступник всё же дал себя обнаружить. Во время очередной кражи его увидел хозяин двух псов, которых мужчина уже успел взять в охапку. На замечания и требование вернуть животных он не отреагировал, что побудило пенсионера обратиться в полицию. Подозреваемого задержали сразу. Им оказался 43-летний не работающий, ранее судимый местный житель, который пояснил, что воровал собак для собственного пропитания. Сейчас правоохранители проверяют его на причастность к другим похожим преступлениям.

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