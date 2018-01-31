В Казахстане женщина кастрировала любовника скальпелем

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Женщина решила очень жестоко отомстить своему любовнику, она кастрировала его скальпелем. Инцидент произошел в Казахстане.

Казахские правоохранители разбираются в подробностях преступления, которое совершила 36-летняя жительница Астаны. Женщину подозревают в нанесении умышленного вреда здоровью своего любовника.

В ходе следствия удалось выяснить, что женщина обнаружила в смартфоне своего друга фотографии, которые принадлежат другим женщинам, что посчитала прямым доказательством его измены. Ревнивица обнаружила переписку возлюбленного с сестрой, в которой речь шла о совсем другой девушке.

План мести у обманутой женщины созрел быстро. Для его реализации она обколола возлюбленному пах обезболивающими препаратами и кастрировала его. После этого она лично доставила пострадавшего в ближайшую больницу, ведь мужчина истекал кровью. Медики сообщили о происшествии в полицию, которая и задержала подозреваемую.

На данный момент, по данному делу проходит следствие. Ревнивую женщину задержали, она полностью признала свою вину. За совершение такого поступка ей грозит солидный тюремный срок.