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Под Ярославлем мужчина убил друга из-за сигареты

Сегодня, 13:37

Под Ярославлем произошло ЧП. В деревне Севастьянцево Брейтовского района мужчина убил 53-летнего друга из-за сигареты. Причиной к такому поступку стало застолье и опьянение. Информацию подтвердили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Правоохранители Ярославской области продолжают расследование ситуации с пьяными разбирательствами местных жителей. Стало известно, что друг пришел в гости к знакомому. В ходе застолья и распития спиртных напитков, гость не поделил с 53-летним хозяином дома сигарету, после чего убил оппонента.

Виновник поделился секретом об убийстве с соседями, которые сообщили информацию правоохранительным органам. В ситуации разбираются правоохранители из СУ СК РФ по Ярославской области. На данный момент виновник сознался в содеянном и находится под стражей до выяснения обстоятельств.


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