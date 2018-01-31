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В Подмосковье до смерти замучили пенсионера из-за 400 000 рублей

Вчера, 22:23

В Подмосковье местный житель 30 января начал пытать пенсионера повешением ради того, что узнать, где он хранит 400 тысяч рублей. От жестокого обращения пенсионер скончался.

Инцидент произошел в поселке Тульчино Серпуховского района 30 января. Правоохранители обнаружили труп пенсионера в собственной квартире, у которого веревкой были связаны руки и ноги. На шее погибшего была затянута петля, а на теле многочисленные гематомы и ссадины.

Спустя несколько часов сотрудники нашли подозреваемого в истязании над пенсионером. Им оказался мужчина, ранее судимый по трем статьям: убийство, грабеж и разбой. Стало известно, что злоумышленник подвешивал пенсионера на веревке, обмотанной вокруг шеи, с целью узнать место заначки. Его доставили в отдел. В данный момент подозреваемого опрашивают правоохранители. Труп пенсионера направили в МОРГ. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».


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