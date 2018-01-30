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Житель Подмосковья получил пулю в лоб из-за замечания о парковке

Вчера, 22:18

Житель города Видное получил пулю в лоб. Причиной стал припаркованный автомобиль. О данном событии сообщают местные средства массовой информации.

Известно, что мужчина попросил водителя автомобиля убрать свое транспортное средство, которое перекрыло выезд из двора, после чего хозяин авто выстрелил в мужчину и пуля прилетела прямо в глаз. Данное событие произошло в девять вечера. Местные средства массовой информации сообщают, что пострадавший позвонил по номеру телефона, указанному на авто, перекрывшем проезд, трубку взяла жена владельца и сказала, что муж сейчас спустится и уберет машину. К мужчине спустился водитель в нетрезвом состоянии и начал кричать на того, аргументируя это тем, что пострадавший некорректно общался с его женой. В результате спора обвиняемый выстрелил из пневматического пистолета прямо в глаз потерпевшему.

Следствие ведется и обвиняемый будет наказан.


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