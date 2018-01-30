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В Москве ликвидировали элитный секс-притон

Вчера, 20:44

На юго-востоке Москвы был обнаружен элитный секс-притон. 31-летнюю девушку задержали в подозрении организации проституции, она была взята под стражу и призналась во всём. Остальных девушек привлекут к ответственности. Четверо девушек из зарубежья оказались без работы.

Установлено, что девушка снимала номер в одной из гостиниц Москвы и предоставляла его своим знакомым женщинам 30 и 39 лет, которые приехали из Средней Азии для оказания интимных услуг. На данный момент возбуждено уголовное дело. Такая статья подразумевает наказание сроком от пяти лет.

В отношении девушек, которые предоставляли интимные услуги, составлены протоколы по статье 6.11 – занятие проституцией, согласно которой предусмотрен административный штраф в размере до двух тысяч рублей.


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