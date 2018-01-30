В отеле Петербурга сын до смерти забил отца

Вчера, 20:19

В одном из отелей Петербурга житель Краснодарского края до смерти забил отца.

28 января сотрудники гостиницы "Нельсон", расположенной на Московском проспекте, нашли труп 66-летнего мужчины. Обнаруженное тело было покрыто множественными ушибами и ссадинами. Полиция сразу поняла, что речь идет о насильственной смерти.

В ходе оперативного следствия представителями правоохранительных органов был задержан сын убитого. Он зарегистрирован в Краснодарском крае и на момент задержания был безработным.

Позже подозреваемый рассказал, что в тот день они с отцом выпивали и между ними началась ссора. Она вызвала у обвиняемого приступ агрессии. Когда закончились аргументы, он стал избивать отца кулаками. Осознав, что родственник не дышит, сын поспешил покинуть отель.

В отношении жителя Краснодарского края возбудили дело по факту умышленного нанесения телесных повреждений, что повлекло за собой смерть потерпевшего.