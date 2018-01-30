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В Зауралье отец насиловал собственного сына

Вчера, 20:09

Завершено следствие по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении 43-летнего педофила, обвиняемого в серии преступлений сексуального характера.

Стали известны ужасные подробности преступления. В течение 2014-2015 года отец насиловал собственного сына. Он делал это в то время, когда никого из других членов семьи не было дома. Преступник пользовался беспомощным состоянием восьмилетнего мальчика. Мужчина понимал, что ребенок 2006 года рождения не сможет оказать сопротивления.

На данный момент преступник находится в тюрьме. Как сообщает следствие, ему грозит до двадцати лет заключения.


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