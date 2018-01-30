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В Казани жертвами насильника стали две девочки и женщина

Вчера, 19:03

В Казани перед судом предстанет "гостиничный насильник". 36-летний мужчина обвиняется в изнасиловании двоих детей и женщины.

В ночь с 4 по 5 ноября 2017 года мужчина по имени Алмаз Нуриев зашел в гостиницу "Кварт" на проспекте Победы навестить знакомую. Ее в отеле не оказалось.

Тогда мужчина стал ходить по номерам. Попав в первый, Нуриев прилег в кровать к 13-летней девочке и изнасиловал ее. Позже он зашел в другой номер, где спали две несовершеннолетние. Одну из них он отвел с собой в ванную. Ее постигла та же участь. Поднявшись на этаж выше, насильник пробрался в номер к 37-летней женщине. С ней в номере находился ребенок. После своих похождений Алмаз Нуриев покинул отель.

Подозреваемый обвиняется в совершении преступлений по статье "насилие сексуального характера". В ходе следствия обнаружили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее Нуриев уже был осужден за подобные преступления.


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