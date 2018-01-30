В Нижегородской области молодой человек изнасиловал 4-летнюю девочку

Сегодня, 16:33

В Нижегородской области мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку. Жителю Городецкого района предьявили осуждение в неправомерных сексуальных действиях. Об этом заявила пресс-служба Следственного управления.

Данное преступление 24-летний молодой человек совершил 26 декабря позапрошлого года в одном из посёлков района. Находясь в нетрезвом состоянии, злоумышленник совершил сексуальное насилие по отношению к дочери своей сожительницы. Мать девочки застала его на месте за этим занятием. Обвиняемый после этого убежал.

Полиция обьявила его в розыск. В феврале прошлого года мужчина был задержан. Свою вину в вышеупомянутых действиях не признаёт. В ходе следствия суд вменил злоумышленнику 12 лет тюрьмы строгого режима.