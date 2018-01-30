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В Коми 66-летний муж убил и сжег 20-летнюю жену за «плохое» поведение

Сегодня, 16:09

Княжпогостский суд Коми признал вину 66-летнего мужчины, который убил и сжег тело молодой жены. Причиной такого поступка против 20-летней женщины стало ее «плохое» поведение. Теперь 9 лет строгого режима помогут виновному разобраться в содеянном.

В Коми закончилось судебное заседание по делу убийства 20-летней молодой девушки. Следствие установило, что жертва была убита, а после сожжена. Доказательством этого стал обнаруженный череп пострадавшей в в селе Усть-Вымь Усть-Вымского района. Установлено, что в октябре-ноябре 2016 года во дворе дома по улице Совхозной г.Емва произошел конфликт интересов между 66-летним мужем и его женой. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что и как происходило в день трагедии, однако на судебных заседаниях он отказался от своих показаний.

Теперь следующие девять лет убийца проведет за решеткой.


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