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В Новоузенске парень задушил знакомую застежкой-молнией

Сегодня, 16:05

В Новоузенске следствие готово передать в суд материалы по делу об убийстве 35-летней местной жительницы. В преступлении подозревается 19-летний юноша, который задушил свою знакомую застежкой-молнией.

По версии следствия, преступление произошло в конце осени прошлого года. Между молодым человеком и женщиной были довольно близкие отношения. Юноша часто приходил к ней в гости и неоднократно оставался на ночь. В конце ноября, когда подозреваемый в очередной раз нанес визит, хозяйка обвинила его в хищении своих вещей и пригрозила подать заявление в правоохранительные органы.

Хорошо зная характер своей знакомой, парень запаниковал и, в состоянии аффекта схватил со стула застежку и стал душить женщину. Опомнился только после того, как жертва перестала подавать признаки жизни. Оперативники разыскали подозреваемого и задержали его. Во время допроса молодой человек признался в содеянном. На данный момент следствие собрало всю необходимую доказательную базу для судебного процесса.


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