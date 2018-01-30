Жителя Выборга до смерти забили палкой

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Жителя Выборга жестоко забили палкой до смерти. Мужчина скончался в больнице.

В одно из медицинских учреждений Выборга был доставлен 56-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии. Врачи поместили пострадавшего в реанимационное отделение и сообщили о пациенте сотрудникам правоохранительных органов.

Сообщается, что мужчина получил побои тупым предметом, предположительно палкой. Нападавшие травмировали ему голову, конечности и повредили внутренние органы. Несмотря на усилия специалистов, пострадавший скончался.

Сотрудники правоохранительных органов провели следствие и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Как оказалось, мужчины вместе распивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними возникла ссора. Один из них нанес удары другу палкой, а после того, как товарищ потерял сознание, нападавший испугался, и вытащил его на улицу оставив там умирать.

По данному факту возбуждено уголовное дело, преступник задержан и полностью признал свою вину. За совершение непреднамеренного убийства ему грозит солидный тюремный срок.