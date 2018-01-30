Суд постановил принудительно заселять жильцов в квартиры-гробы

Сегодня, 15:29

Суд города Барабинск удовлетворил иски администрации города о принудительном заселении жильцов в новый многоквартирный дом, квартиры в котором горожане прозвали гробами из-за их размеров.

Решение суда о заселении новостройки, расположенной на улице Октябрьской, было аргументировано удовлетворительными условиями для проживания в квартирах. Соответствующие иски власти города подавали давно, но в связи с нехваткой документов, заседания часто переносили, начиная с сентября месяца.

Напомним, что в июне 2017 года в Барабинске, в рамках программы переселения людей, были сданы несколько новостроек, однако переселенцы остались недовольны планировкой квартир в них. Горожане считали, что квартиры с очень узкими комнатами, ширина которых не превышает размера окна, нельзя назвать жилыми. В новый дом по улице Октябрьская жильцы отказались переезжать, несмотря на ужасные условия проживания в их жилище.

Горожане составили акт, в котором указали все строительные недоработки, главной из которых была признана планировка, ведь в такие узкие комнаты, по их словам, даже двуспальная кровать не влезет, а лишь гробы. Власти города пообещали к июлю устранить все недоработки, а вскоре подали иск суд, и выиграли дел. Теперь все недовольные жильцы обязаны переехать в новое здание.