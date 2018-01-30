В Подмосковье мать избивала взрослую дочь и сажала ее на цепь

Сегодня, 13:30

В Подмосковье мать издевался над собственной дочерью, избивая ее и сажая на цепь. Правоохранители обнаружили в доме пенсионерки настоящие орудия для "адских" пыток.

В одну из больниц Подмосковья поступила местная жительница с многочисленными травмами и побоями. Врачи оценили состояние девушки как критическое и сообщили об этом в полицию. Правоохранительные органы провели обыск в доме пострадавшей, где она проживала с матерью. В ходе обыска полиция обнаружила орудия "адских" пыток, которые женщина применял по отношению к своей дочери.

Также в доме были замечены многочисленные следы крови жертвы, разбросанные палки и цепи. В ходе разбирательств было установлено, что пенсионерка очень строго относилась к дочери. Когда она уходила на работу, сажала девушку на цепь, чтобы та не смогла выйти из дома. Также известно, что пострадавшая замужем, однако в последнее время жила с матерью.