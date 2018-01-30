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В Новосибирске уголовник намеренно заразил свою партнершу ВИЧ

Сегодня, 13:49

Бывший уголовник преднамеренно заразил свою сексуальную партнершу ВИЧ. Инцидент произошел в Новосибирске.

После освобождения с мест лишения свободы 32-летний житель Новосибирска заразил свою 29-летнюю подружку ВИЧ инфекцией. Во время сексуального контакта бывший уголовник не предупредил свою партнершу о том, что страдает серьезным недугом.

Известно, что знакомство пары произошло в интернете через социальные сети, после переписки мужчина и женщина решили встретиться в реальной жизни. После короткого знакомства пара перешла к более близким отношениям. Как сообщила пострадавшая, она знала об уголовном прошлом своего партнера и о его пристрастии к наркотикам, но перед сексом поинтересовалась только наличием у него венерических заболеваний.

Позднее выяснилось, что партнер умолчал о ВИЧ-инфекции, о которой знал еще с 2013 года. Согласно уголовному кодексу РФ, человек, который страдает ВИЧ, обязан информировать своего партнера о своем заболевании и соблюдать все меры предосторожности во время занятий сексом.

Во время прохождения обследования и выяснилось, что женщина заражена вирусом ВИЧ. Разобравшись в сложившейся ситуации, сотрудники правоохранительных органов сообщают, что за несоблюдение всех норм закона мужчине грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.


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