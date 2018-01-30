В Нижнем Новгороде отчим зверски изнасиловал 4-летнюю падчерицу

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Отчим надругался над 4-летней падчерицей. Инцидент произошел в Нижнем Новгороде. За свой поступок мужчина получил 12 лет тюрьмы.

В декабре 2016 года в одном их поселков Городецкого района Нижегородской области произошла трагедия – отчим совершил насилие сексуального характера в отношении своей 4-летней падчерицы. В ходе следствия стало известно, что 24-летний мужчина являлся сожителем матери ребенка, а совершил он такие противоправные действия в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сообщается, что мать девочки увидела все происходящее и вызвала сотрудников правоохранительных органов. После заявления в полицию, насильник сбежал из своей деревни, но был объявлен в розыск. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что насильник был задержан в Москве и доставлен по месту жительства.

После проведения расследования, дело было направлено в суд. За совершение преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Известно, что с пострадавшей девочкой долгое время работали психологи, которые привели ее эмоциональное состояние в норму и предотвратили развитие психических расстройств в дальнейшем.