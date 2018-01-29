В Лобне неадекватные сосед откусил палец мужчине и избил женщину с ребенком

Вчера, 23:40

В Лобне неадекватный мужчина 28 января избил женщину и ребенка, который находился в каляске. В защиту пострадавшей стал ее супруг, которому злоумышленник в ходе драки откусил большой палец.

По информации свидетелей, неадекватный мужчина за рулем автомобиля задел женщину и коляску с ребенком. Мать сделала замечание водителю, однако тот вышел из авто и ударил женщину в челюсть. Рядом находился муж пострадавшей, который вступился за супругу.

Неадекватный сосед в спешке покинул место происшествия и убежал домой, однако спустя несколько минут он вернулся на улицу в бойцовской форме. Тогда он начал драться с мужчиной и в ходе конфликта прокусил ему средний палец. В данный момент злоумышленник задержан и находится в отделении полиции.