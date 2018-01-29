В Ставрополе суд вынесет приговор женщине за попытку убийства своего ребенка

Вчера, 23:51

Женщина в Ставрополе предстанет перед судом за то, что едва не лишила своего родного ребенка жизни. Мать оставила без присмотра сына в ванне с водой, и он чуть не утонул.

Ставропольский суд на днях будет рассматривать материалы уголовного производства, которое было возбуждено относительно молодой матери, которая едва не убила своего ребенка 2013 года рождения. Согласно показаниям, женщина оставила малыша в ванне с водой во время купания. Мальчик случайно нырнул под воду и потерял сознание. Еще несколько секунд, и младенец мог утонуть. Мать не растерялась и вытянула сына из воды.

После проведенной ею же реанимации в комнатных условиях, мальчик начал приходить в себя. Следователи СК считают, что вина на матери в произошедшем все же может быть уместн, ведь она оставила чадо без присмотра. В настоящее время ребенок жив, но так как он долгий период был без сознания, появились серьёзные проблемы со здоровьем. Степень вины будет решать суд.