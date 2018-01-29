На кладбище под Калининградом могильная плита сломала ребенку ногу

Вчера, 23:29

В Калининградской области на ногу двухлетнему ребенку упала надгробная плита. В результате инцидента возбуждено уголовное дело. Падение могильной плиты привело к перелому ноги у ребенка.

Правоохранительные органы в ходе разбирательств определили, что виновниками инцидента стали сотрудники ЧП, которые монтировали данную надгробную плиту. Инцидент произошел в Взморье, Светловодский округ. Ребенок в момент происшествия находился на кладбище вместе с родителями. В какой то момент он подошел к могиле, но на его ногу упала надгробная плита.

На место инцидента прибыла скорая помощь и доставила ребенка в больницу, где ему наложили гипс. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Подозреваемыми в халатности при выполнении установки надгробной плиты считаются сотрудники ЧП, которые предоставляли эти услуги.