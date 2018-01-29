Собянин и депутаты Госдумы вступились за гематолога Елену Мисюрину

Вчера, 22:20

Департамент здравоохранения Москвы, мэр Москвы Сергей Собянин, депутат Госдумы Владимир Гутенев и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко вступились за гематолога Елену Мисюрину, приговоренную к двум годам лишения свободы.

Чиновники требуют пересмотра дела с учетом мнения медицинского сообщества. Приговор Мисюриной вынесли 24 января. По версии следствия, летом 2013 года врач, проводя биопсию костного мозга в частной клинике своего мужа, повредила пациенту сосуды. Через несколько дней пациент скончался от кровоизлияния.

Следствие затянулось, на момент вынесения приговора Мисюрина уже занимала пост руководителя гематологической службы московской больницы 52. Медики утверждают, что следствие не учло важных фактов. Умерший пациент страдал целым букетом болезней: диабетом, раком предстательной железы и миелофиброзом (гематологическое заболевание). Более того, через сутки после биопсии у пациента заподозрили аппендицит, в связи с чем он перенес полостную операцию в другой частной клинике.

Смерть же наступила еще через два дня. Вскрытие провел патологоанатом частной клиники, выводы которого и легли в основу дела Мисюриной. Медики подчеркивают, что иглой для биопсии невозможно повредить крупные сосуды. А если бы это и произошло смерть наступила бы сразу, а не через несколько дней.