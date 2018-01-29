В Воронеже сиделка задушила пенсионерку и ее сына ради выгоды

Вчера, 20:34

После жалоб жильцов подъезда в Воронеже прибывший отряд сотрудников полиции вскрыл дверь квартиры и обнаружил два тела. При вскрытии экспертиза показала, что бабушку и сына задушили.

Соседи потерпевших не видели парня и его мать около двух недель и насторожились. В ходе следствия обнаружилось, что преступление совершила сиделка, которую сын нанял ухаживать за больной матерью после инсульта. В начале следствия женщину никто не подозревал в убийстве, затем полиция начала искать тех, кому могло быть выгодно убийство.

Тогда они узнали, что сын потерпевшей недавно продал машину мужчине, который являлся племянником сиделки. По показаниям мужчины полицейские смогли найти преступницу. Родтсвенник сиделки сказал, что начал ездить на машине погибшего, когда тётя летом 2016 года попросила отвезти её на похороны. Мужчина жаловался, что его машина сломалась. Тогда хитрая родственница предложила взять Chevrolet Aveo, сказав при этом, что владелец подарил ей машину. Позже она сообщила племяннику, что хозяин машины умер и теперь можно переоформить документы на него.

Когда следователи обвинили женщину в совершенном преступлении, она созналась и рассказала как задушила сына, а потом и мать потерпевшего.