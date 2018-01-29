Вчера, 20:23

В Новосибирске подсудимый оскорбил прокурора и судью по Skype во время судебного слушания. Теперь ему грозит штраф в 200 000 рублей или лишение свободы до 6 месяцев.

Житель Новосибирска пребывал в СИЗО, будучи осужденным за преступление тяжелой степени. 39-летний мужчина участвовал в видеоконференции судебного заседания Западно-Сибирского военного окружного суда. Слушалось дело по поводу его апелляции на предыдущий судебный приговор. У подсудимого то ли не выдержали нервы, то ли закончились аргументы в свою пользу, и тогда он привселюдно оскорбил прокурора и судью.

Дело не сошло подсудимому с рук. В его отношении было возбуждено дело по статье "неуважение к суду". Среди наказаний предусматриваются либо штраф в 200 000 рублей, либо ограничение свободы сроком на 6 месяцев.