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В Сарапуле трое мужчин надругались над 18-летним педофилом

Вчера, 20:03

Как проинформировали сотрудники СУ СК России по Удмуртии, в Сарапуле трое мужчин надругались над 18-летним педофилом. На данный момент они задержаны и находятся под стражей, по факту инцидента ведется следствие.

По предварительным данным, 11 января в одной из квартир в городе Сарапуле застолье организовали четверо мужчин, возрастом 21, 30 и двое по 18 лет. В ходе распития спиртных напитков молодые люди узнали, что один из присутствующих 18-летний знакомый ранее был судим за изнасилование 15-летней девочки. Также он находился под подозрением у следствия в рамках уголовного производства по изнасилованию 13-летней школьницы.

Мужчины решили совершить самосуд над оппонентом и надругались над ним, а после избили. Сотрудники СУ СК России по Удмуртии задержали граждан и оставили их под стражей, ведется разбирательство.


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