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На Урале наркоман заставил людей прыгать с балкона

Вчера, 19:54

29 января полуголый наркоман ворвался в одну из квартир в Волчанске и заставил жильцов прыгать с балкона.

Полуголый мужчина был замечен сегодня в районе улицы Мичурина. Позже он проник в многоэтажный дом и стал просить его жильцов впустить его, объясняя, что находится под угрозой смерти.

Одна женщина открыла дверь незнакомцу. Тогда 23-летний свердловчанин схватил на кухне два ножа и заставил жильцов прыгать с балкона. Квартира находилась на 2 этаже, в ней, кроме женщины, были ее сын, его супруга и годовалый ребенок. Выпустившая наркомана и ее сын спрыгнули с балкона, а когда жена хозяина квартиры отказалась прыгать, полуголый мужчина скинул ее сам. Далее он стал выбрасывать из квартиры все, что попадалось под руку, включая газовый баллон. В это время ребенок находился в кровати и плакал. Девушка получила сотрясение и несколько переломов и была доставлена в больницу. Сотрудники полиции задержали дебошира. Предположительно, мужчина был под воздействием психотропных веществ.


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