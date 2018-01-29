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По ночному Омску бродил мужчина с 40 пакетами наркотиков

Вчера, 19:35

В Омске начато уголовное производство в отношении 20-летнего местного жителя, который подозревается в распространении наркотических средств. Молодому человеку, задержанному ночью с 40 пакетами так называемой «соли» предъявлено обвинение в закладках синтетического наркотика по заранее определенным локациям.

В ночь на понедельник в центре Омска патруль Росгвардии увидел молодого человека, который шел по улице, рассматривая адресные таблички на домах. Бойцы пожелали помочь пешеходу найти нужный дом, но тот вдруг начал убегать и даже после того, как его поймали, пытался оказать сопротивление. В сумке задержанного было обнаружено 40 пакетов с белым порошком.

Пока экспертиза готовит официальное заключение, задержанный уже признался, что был нанят для того, чтобы в ночное время делать закладки наркотического средства в заранее оговоренных тайниках. В настоящее время по этой схеме работает большинство наркодилеров. Клиент передает или перечисляет деньги, ему называют адрес и место со спрятанным «товаром».


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