Жителя Владимира осудили за избиение кошки

Вчера, 19:14

Дело владимирца за избиение кошки передали в суд. Инцидент произошел летом прошлого года.

В июне 2017 года между 23-летним мужчиной и его соседкой случился конфликт по поводу отсутствия света в подъезде. Пока соседки спорили, на лестничную клетку выбежала кошка соседки. Тогда возмущенный мужчина ударил животное головой о пол, а затем со всей силы бросил его об стену. Просьбы хозяйки не трогать кошку он проигнорировал. Хозяйка отправилась в ветеринарную клинику, где врачи зафиксировали серьезные увечья: перелом позвоночника и черепно-мозговую травму. Сейчас кошка не двигается.

В отношении владимирца открыто уголовное дело за жестокое обращение с животными. Мужчина признал вину в полном объеме и объяснил произошедшее вспышкой агрессии во время общения с соседкой. Теперь ему грозит штраф в 80 000 рублей, 360 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до 1 года.

Стоит уточнить, что максимальное наказание по этой статье — ограничение свободы до 3 лет. В декабре прошлого года в закон вступили изменения, которые ужесточили наказание за неправомерное обращение с животными.