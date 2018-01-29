В Балашихе у мужчины изъяли 650 граммов амфетамина и оружие

Вчера, 19:22

В Балашихе у 29-летнего уроженца Краснодарского края изъяли 650 граммов амфетамина и оружие. В данный момент мужчина находится под стражей, его подозревают в сбыте наркотиков возле одного из гаражей населённого пункта. Информацию об этом сообщают в пресс-службе МВД по Московской области.

Глава ведомства Татьяна Петрова рассказала, что полицейскими, в рамках обыска гаража задержанного, была выявлена коробка с остатками порошка белого цвета, 13 свёртков из полимерного материала с таким же вещество, пистолет, 15 патронов и электронные весы. Во время экспертизы было установлено, что изъятый порошок является наркотиком, а именно амфетамином. Общая масса изъятого вещества составляла 650 граммов.

Оперативники возбудили уголовное дело по факту данного преступления, а именно покупка, хранение и переработка наркотиков и различных психотропных веществ. Теперь задержанному грозит наказание в виде 15 лет тюремного заключения. Патроны и пистолет отправили на экспертизу.

Ранее сообщалось о наркомане, который заказывал по почте из Польши ЛСД, а расплачивался за покупку биткоинами.