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В Пермском крае мать нанесла сыну 25 ударов топором

Вчера, 19:12

В Пермском крае продолжается расследование резонансного убийства, произошедшего две недели назад. В городе Кудымкар 50-летняя женщина зарубила топором своего сына с особой жестокостью, нанеся 25 ударов по голове и лицу.

По официальной версии, в городе Кудымкар женщина в состоянии аффекта из-за произошедшей ссоры схватила топор и начала наносить им удары своему 29-летнему сыну. В результате чего мужчина скончался. Правоохранители, вызванные соседями по дому, задержали подозреваемую с орудием преступления в руках. В ходе допроса женщина свою вину не отрицала.

Соседи сообщили, что задержанная уже отсидела срок за убийство своего сожителя. С сыном у нее были напряженные отношения. Оба не работали, а занимались сбором и продажей металлолома. Зачастую в их квартире собирались сомнительные компании, которые злоупотребляли спиртными напитками. Следствие продолжается, вину подозреваемой установит суд.


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