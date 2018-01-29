25-летний сотрудник СТО в Калининграде угнал чужой Lexus

Вчера, 19:02

Сотрудник СТО в поселке Пионерском, недалеко от Калининграда совершил угон иномарки. Свои действия мужчина мотивировал тем, что очень желал прокатиться на шикарном автомобиле марки Lexus.

Сотрудники полиции поселка Пионерского, что недалеко от Калининграда, приняли заявление от владельца Lexus. Мужчина сообщил, что накануне отдал свою машину в местный сервис авторемонта. Когда пришло время забрать машину, ее там на месте не оказалось. После проведенной спецоперации стражами правопорядка, автомобиль нашли. Похитителем оказался 25-летний парень, который работал на том же СТО слесарем.

Под воздействием спиртного, молодой человек не смог сдержаться и укатил на чужой шикарной иномарке. Он объяснил следователям, что давно мечтал прокатиться на таком дорогом транспорте. Сотрудники ГИБДД задержали угонщика «на горячем», когда он ехал по одной из центральных улиц Калининграда.