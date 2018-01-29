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Покупателя наркотиков за биткоины осудили в Петербурге

Сегодня, 17:06

Сегодня, 29 января, Московский районный суд приговорил задержанного ранее жителя Санкт-Петербурга Павла Г. К трём годам тюремного заключения колонии общего режима. Мужчину признали виновным в том, что он покупал наркотики за биткоины.

 Объединённая пресс-служба городских судов сообщает, что в ходе следствия было установлено, что Павел Г. из Петербурга заказывать по почте из Польши ЛСД и ЛСД-25. За эти запрещённые вещества наркоман платил «торговцам смерти» биткоинами. Поймать преступника удалось из-за успешно проведённой операции «контролируемая поставка».


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