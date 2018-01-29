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В Ростовской области престарелый убийца умер от стресса возле тела своей жертвы

Сегодня, 16:39

В Ростовской области правоохранители расследуют мотивы случившегося преступления, но не разыскивают самого преступника. 62-летний убийца своего знакомого скончался от пережитого стресса прямо возле тела жертвы.

Как сообщают в коммуникационном подразделении областной полиции, на место преступления наряд полиции вызвала соседка ранее судимого жителя Донецка, из квартиры которого доносились крики и грохот падающей мебели. Когда правоохранители прибыли по адресу, то увидели в комнате окровавленный труп мужчины и лежащего рядом, тоже мертвого пожилого мужчины с ножом в руке. Следствие установило, что ранее судимый житель Донецка пригласил в гости своего приятеля.

Пожилые мужчины распивали спиртные напитки, пока не началась ссора, переросшая в драку. Хозяин квартиры схватил кухонный нож и ударил оппонента в живот. Затем сам потерял сознание и умер от сердечной недостаточности. Окончательное решение о прекращении уголовного дела примет областная прокуратура.


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