В Приморье перекрыли масштабный канал контрабанды лап медведей и тигров

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Сотрудники ДВОТ (Дальневосточная оперативная таможня) недавно задержали группировку контрабандистов, которые собирались отправить из России в Китай в районе 870 лап медведей, частей лягушек, костей, когтей и шкур амурских тигров, а также медведей. Об этом сообщают в центре «Амурский тигр».

В сообщении говорится, что работники ДВОТ задержали подозреваемых неподалёку от ханкайского посёлка Платоно-Александровского. Силовики остановили два микроавтобуса и внедорожник, за рулём которых были граждане России и Китая. У них при себе было огнестрельное и пневматическое оружие, боеприпасы к нему и некоторое количество янтаря.

Контрабандисты собирались переправить «товар» в КНР по озеру Ханка, которое сейчас всё прокрыто льдом. Именно по данному водоёму проходит граница между двумя странами.

Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев считает, что пойманная группировка контрабандистов является самым крупным каналом переправы запрещённых животных, их шкур и частей тела, за всю историю борьбы с таким «чёрным бизнесом».

Стоит отметить, что в 2008 году на озере Ханка силовики уже поймали контрабандистов. Тогда они хотели отправит в Китай 480 лап медведя и множество частей амурского тигра. Тогда шесть человек из КНР и РФ приговорили в общей сумме к 49 годам тюрьмы.