Во Владивостоке бомж с ножницами ограбил магазин сотовой связи

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Бомж, угрожая ножницами, обокрал на 10 тысяч салон сотовой связи. Инцидент произошел во Владивостоке.

В одном из салонов сотовой связи во Владивостоке, который расположен по улице Некрасовской, произошла кража. Примечательно, что вором стал бомж, который вооружился ножницами и, угрожая продавцу, забрал товар на общую сумму десять тысяч рублей.

На место инцидента были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Они сняли данные с камер наблюдения в магазине. По видеозаписям удалось установить личность злоумышленника, которым оказался 36-летний мужчина без регистрации. По факту ограбления возбуждено уголовное дело, грабитель задержан и дает показания полиции.

После окончание следствия дело передадут в суд. За совершение кражи бомжу грозит до семи лет лишения свободы. Согласно статистике, которую ведут сотрудники полиции, в последнее время участились случаи нападения бомжей на объекты торговли. Специалисты сообщают, что холод и крайняя нужда толкает их на совершение преступления.