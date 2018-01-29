В Воронеже мужчина избил свою бывшую сожительницу, разорвав ей селезёнку

Сегодня, 15:36

В Железнодорожном районе Воронежа вчера, 28 января, днём в одном из многоэтажных домов на переулке Санаторном мужчина избил свою бывшую сожительницу. В результате женщина попала в больницу с разрывом селезёнки.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области сообщают, что данное происшествие произошло примерно в 11:40. В квартире между 31-летней женщиной и её бывшим 30-летним гражданским супругом возникла серьёзная ссора. Во время конфликта обвиняемый стал избивать свою бывшую возлюбленную.

Воронежец бил женщину в область жита, по словам полицейских их было нанесено большое количество. Из-за сильных ударов пострадали внутренние органы пострадавшей. Врачи диагностировали у женщины разрыв селезёнки. В данный момент она находится на лечении в больнице.

Правоохранители Воронежа по факту данного происшествие возбудили уголовное дело. Мужчину задержали в Железнодорожном районе всего спустя несколько часов после случившегося. Теперь ему грозит наказание, в виде 8 лет лишения свободы.