VistaNews.ru


Обнародованы последние интернет-запросы студента Бауманки в ночь убийства возлюбленной

Сегодня, 15:14

Стало известно, что студент Бауманки искал ночью в интернете перед убийством возлюбленной. В сети молодой человек пытался узнать, через сколько начинает разлагаться и пахнуть труп человека.

В данный момент правоохранительные органы продолжают расследование убийства 19-летней студентки, в котором обвинили также погибшего молодого человека. В ходе разбирательств оперативникам удалось взломать компьютер подозреваемого и установить, что перед убийством студентки парень искал в интернете.

Как оказалось, студента интересовали вопросы, через сколько времени после смерти труп человека начинает разлагаться и издавать трупный запах. К моменту, когда парень пытался выяснить это, девушка уже была мертва. Напомним, что по материалам следствия, молодой человек убил возлюбленную из-за ревности. После совершения преступления парень также скончался.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.