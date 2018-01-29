Обнародованы последние интернет-запросы студента Бауманки в ночь убийства возлюбленной

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Стало известно, что студент Бауманки искал ночью в интернете перед убийством возлюбленной. В сети молодой человек пытался узнать, через сколько начинает разлагаться и пахнуть труп человека.

В данный момент правоохранительные органы продолжают расследование убийства 19-летней студентки, в котором обвинили также погибшего молодого человека. В ходе разбирательств оперативникам удалось взломать компьютер подозреваемого и установить, что перед убийством студентки парень искал в интернете.

Как оказалось, студента интересовали вопросы, через сколько времени после смерти труп человека начинает разлагаться и издавать трупный запах. К моменту, когда парень пытался выяснить это, девушка уже была мертва. Напомним, что по материалам следствия, молодой человек убил возлюбленную из-за ревности. После совершения преступления парень также скончался.