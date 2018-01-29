Перед убийством мужа сибирячка заставляла его слушать песню «О боже, какой мужчина»

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Перед убийством женщина заставила своего мужа варить борщ и слушать песню «О боже, какой мужчина». Происшествие случилось в Новокузнецке.

В Новокузнецке жена из-за ревности убила собственного мужа. Пара распивала спиртные напитки, после чего 49-летняя жена решила отправить мужчину на кухню и заставить готовить борщ, а сама в это время включила песню «О боже, какой мужчина». После того, как мужчина и женщина решили жить вместе, он переехал в квартиру супруги, за что та постоянно называла его бомжом и приживалкой.

В ходе следствия выяснилось, что после того, как песня проиграла десять раз, мужчина не выдержал и сделал замечание супруге. Женщина возмутилась и отправила супруга на кухню, пригрозив, что не даст ему больше пить спиртные напитки. Далее на телефон мужчины поступил звонок, который и стал последней каплей в конфликте. Женщина приревновала благоверного и ударила его кухонным ножом.

Мужчина скончался от полученных ран и потери крови. Подозреваемую задержали, но свою вину женщина не признала, во время проведения следственных действий, она уверяла полицию, что муж умер по естественным причинам.