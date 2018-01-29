VistaNews.ru


В Удмуртии наркобизнес усилил свои позиции

Сегодня, 14:52

Руководство Министерства внутренних дел Удмуртии вынужденно было признать, что в республике наркобизнес за прошедший год усилил свои позиции. За 12 месяцев прошлого года количество соответствующих преступлений увеличилось на 7,6%. Такой рост говорит о негативной тенденции в регионе.

Прокуратура Удмуртии, проанализировав официальные данные МВД по 2017 году, констатирует, что, несмотря на усилия правоохранителей, подкрепленные модернизацией материальной базы и мероприятиями по профилактике преступлений, прошедший год ознаменовался всплеском криминальных происшествий именно в сфере наркоторговле. Из оборота криминальных группировок было изъято более 83 килограммов наркотиков.

Всего за год в Удмуртии было зафиксировано 2 тысячи 540 преступлений, связанных с продажей и распространением наркотических средств. В этом сегменте лидирует продажа героина. Только по официальным данным правоохранители изъяли более килограмма этого тяжелого наркотического средства. Возросло количество незаконно изготовляемого синтетического наркотика, где лидирует амфетамин и его подвиды. Остается сложной ситуацией с незаконным выращиванием и сбытом марихуаны.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.