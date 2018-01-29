В Удмуртии наркобизнес усилил свои позиции

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Руководство Министерства внутренних дел Удмуртии вынужденно было признать, что в республике наркобизнес за прошедший год усилил свои позиции. За 12 месяцев прошлого года количество соответствующих преступлений увеличилось на 7,6%. Такой рост говорит о негативной тенденции в регионе.

Прокуратура Удмуртии, проанализировав официальные данные МВД по 2017 году, констатирует, что, несмотря на усилия правоохранителей, подкрепленные модернизацией материальной базы и мероприятиями по профилактике преступлений, прошедший год ознаменовался всплеском криминальных происшествий именно в сфере наркоторговле. Из оборота криминальных группировок было изъято более 83 килограммов наркотиков.

Всего за год в Удмуртии было зафиксировано 2 тысячи 540 преступлений, связанных с продажей и распространением наркотических средств. В этом сегменте лидирует продажа героина. Только по официальным данным правоохранители изъяли более килограмма этого тяжелого наркотического средства. Возросло количество незаконно изготовляемого синтетического наркотика, где лидирует амфетамин и его подвиды. Остается сложной ситуацией с незаконным выращиванием и сбытом марихуаны.