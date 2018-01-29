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В Ставрополе педофил после застолья изнасиловал падчерицу

Сегодня, 14:04

В Ставрополе завершен резонансный судебный процесс по делу об изнасиловании несовершеннолетней девочки. По приговору суда отчим потерпевший проведет 12 лет в колонии строгого режима.

Как сообщила в ходе судебного процесса сторона обвинения, преступление произошло в начале зимы прошлого года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения после новогоднего застолья, воспользовавшись отсутствием матери 13-летней девочки, набросился на падчерицу и изнасиловал ее. После чего заснул. Насильника разбудили сотрудники правоохранительных органов.

Несовершеннолетняя жертва насильника рассказала матери о произошедшем, а та немедленно сообщила в полицию. В ходе допросов, подозреваемый вначале ссылался на потерю памяти. Затем под давлением улик и свидетельских показаний и выводов экспертизы, признался в содеянном преступлении. Теперь житель Ставрополя проведет за колючей проволокой 12 лет по «нехорошей» статье.


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