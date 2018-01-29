В штате Аризона дочь убила отца с деменцией за сексуальные домогательства

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В Сан-Сити-Запад штата Аризона произошло убийство 91-летнего мужчины, страдающего деменцией. Это случилось вследствие его попытки заняться сексом со своей дочерью, которую он перепутал с женой.

Сьюзан Дюбуа Марцинко до 61 года проживала вместе со своим отцом и сожителем. Из-за болезни состояние отца постоянно шло на ухудшение. Так, он забывал, что сожитель является возлюбленным дочери и неоднократно пытался его выгнать, когда ее не было дома.

Первый инцидент с приставаниями случился 4 октября прошлого года. Тогда 91-летний мужчина начал сексуально домогаться ее, подумав, что она является его женой. Изначально Сьюзан удалось мирно решить этот конфликт, но со временем стало только хуже. Мужчина подкарауливал ее то возле ванны, то около спальни. Уже 17 октября он снова напал на родную дочь в попытке изнасиловать. Женщина ударила его тем, что попало под руку, после чего вынесла тело во двор.

Только спустя сутки Сьюзан сообщила в полицию о кончине старика, пытаясь скрыть преступление. Но ей это не удалось, так как экспертиза выявила переломы 20 ребер, что указывало на факт насильственной смерти.

На данный момент женщина находится под арестом, а 2 февраля пройде первое слушание по ее делу.