В Новокузнецке мужчина убил сожительницу за то, что она голая спала с соседом

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Житель Новокузнецка убил свою сожительницу за то, что она спала на одном матрасе с соседом. При этом, на ней отсутствовало нижнее белье. За содеянное мужчина ответит в суде.

Как выяснилось, 43-летний мужчина пришел в гости со своей возлюбленной к семейной паре, жившей с ними в одном доме. После достаточно выпитого алкоголя мужчина собрался домой, но его сожительница отказалась уходить, ссылаясь на плохое самочувствие и решила остаться у друзей.

Новокузнечанин сначала пошел домой в одиночестве, но спустя время все же вернулся. Какого же было его удивление, когда он обнаружил свою возлюбленную и соседа, спящими на матрасе. Да еще и без нижнего белья у женщины. Жена хозяина почему-то отсутствовала в этот момент дома.

Мужчина попытался выяснить, что произошло, но был лишь послан матерными словами. В порыве гнева он схватил из кухни нож и зарезал свою любовь, затем он взял ее на руки и попытался донести домой, но по пути споткнулся и скатился по лестнице вниз. Вследствие травм и ранения женщина погибла на месте.

Известно, что обвиняемый уже не один раз был судим. Сейчас уголовное дело по данному факту ожидает рассмотрения суда.