Жительница Самары засудила УК и заставила прочистить засор в вентеляции

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Жительница Самары подала в суд на управляющую компанию с просьбой прочистить вентиляцию в ванной комнате. Дело было выиграно.

Жительница Советского района Самары обнаружила, что в ванной отсутствует тяга. С этой проблемой она обратилась в УК, но там ей отказали в устранении засора. Тогда самарчанка подала на компанию в суд.

Как заявляют представители службы судебных приставов РФ, УК действительно обязана была пойти навстречу женщине и помочь ей, устранив засор в вентиляции. Однако это не было сделано. В таком случае она имела полное право решить проблему с помощью обращения в суд.

Судебное дело женщина выиграла, о чем сообщили управляющей компании с просьбой в кратчайший срок провести работы в квартире самарчанки. Однако и это УК не выполнила. Тогда суд призвал ее выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей. И только после этого представители организации взялись за работу и все-таки устранили засор.