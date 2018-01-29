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В Тольятти мужчина не смог ограбить соседа, оступившись на лестнице

Сегодня, 12:11

В Тольятти правоохранители не могут скрыть улыбок, рассказывая об инциденте, произошедшем в подъезде одного из многоквартирных домов города. Там некий гражданин хотел ограбить соседа, забрав дорогостоящий смартфон, но потерял равновесие и скатился вниз по лестнице.

После обращения в полицию 24-летнего жителя Тольятти, правоохранителям не составило труда вычислить подозреваемого в преступном умысле и задержать его. Как следует из показаний 28-летнего задержанного, он знал, что его сосед по подъезду хорошо зарабатывает и имеет смартфон престижной модели. Поэтому выбрав время, злоумышленник решился на грабеж.

Когда потерпевший вышел из лифта, злоумышленник схватил его сзади за горло и потребовал отдать ценности. Пока жертва находилась в ступоре от столь дерзкого нападения, грабитель ощутил головокружение от выпитого «для храбрости» спиртного, оступился и слетел вниз по лестничному пролету. Оперативным работникам не составляло труда вычислить и задержать подозреваемого.


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