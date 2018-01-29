На Дальнем Востоке женщине удалось спрятать миллионы в снегу

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На Дальнем востоке женщина оригинальным способом решила спрятать миллионы. Для этого она расфасовала их по стеклянным банкам и зарыла в снег.

Сотрудники правоохранительных органов на Камчатке проводят расследование в отношении кражи солидной суммы денежных средств из одного банка. В совершении данного преступления подозревается женщина, которая смогла умыкнуть из финансового учреждения около шести миллионов рублей.

Сообщение о краже поступило на телефон полиции от начальника службы безопасности банка. Уже известно, что финансовое учреждение находилось в очень отдаленном селении региона. В ходе расследования полицейские вышли на след 31-летней сотрудницы банка.

В ходе следствия выяснилось, что такие противоправные действия женщина совершала на протяжении нескольких лет – она брала значительные суммы денег и тратила их на свои нужды. Как сообщила задержанная, она решила инсценировать кражу после того, как поняла, что ее могут поймать. Изначально подозреваемая утверждала, что у нее украли ключи от сейфа с деньгами во время празднования Нового года.

Также удалось установить, что спрятала воровка деньги очень оригинально. Женщина расфасовала их по стеклянным банкам и зарыла в снегу на территории своего населенного пункта. Свою вину задержанная признала полностью, следствие по данному делу еще не закончилось. За совершение такого преступления жительнице Камчатки грозит несколько лет лишения свободы.